남아공發 변이 바이러스 美서 확산

메릴랜드주서 지역사회 감염자 나와

[아시아경제 조유진 기자] 미국 사우스캐롤라이나주에 이어 메릴랜드주에서도 남아프리카공화국발(發) 변이 코로나19 바이러스가 발견됐다.

30일(현지시간) 워싱턴포스트 등에 따르면 메릴랜드 보건당국은 'B.1.351'로 알려진 남아공발 변이 바이러스에 감염된 사례가 1건 보고됐다고 밝혔다. 이에 따라 미국에서 남아공 변이가 발견된 주는 2곳으로 늘었다.

남아공발 변이 바이러스는 영국·브라질발 변이와 마찬가지로 기존의 신종 코로나19 바이러스보다 전염성이 강한 것으로 알려져 있다.

다만 이 변이가 더 중증을 유발하거나 치명률을 높이지는 않는 것으로 과학자들은 보고 있다.

메릴랜드주의 감염자는 볼티모어 지역에 사는 성인으로, 해외여행을 다녀온 적이 없어 지역사회 전파를 통해 감염됐을 것으로 보인다.

래리 호건 메릴랜드주지사는 "잠재적 접촉자를 신속히 파악해 격리하고 검사하기 위해 포괄적인 감염자의 접촉자 추적 활동이 진행 중"이라며 "메릴랜드 주민들은 이 변이의 추가 전파 위험을 억제하기 위해 각별히 주의해줄 것을 강력히 권고한다"고 밝혔다.

미 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 미국 내 총 30개주에서 434명(29일 기준)의 영국발(發) 변이 바이러스 감염자가 발견됐다.

주별로는 플로리다주에서 125건, 캘리포니아주에서 113건, 뉴욕주에서 42건, 미시간주에서 22건 등이다.

이런 가운데 29일에는 애리조나주 보건서비스국이 이 주에서도 3명의 영국발 변이 바이러스 감염자가 처음으로 발견됐다고 밝혔다.

미국에서는 또 사우스캐롤라이나주에서 남아공발 변이 감염자가 2명 보고된 바 있고, 미네소타주에서는 브라질발 변이 확진자가 1명 발견된 상황이다.

