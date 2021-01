최태원-최정우 회장, 포항서 '도시락' 만든 까닭

SK-포스코, '취약계층 결식'과 '지역 골목상권' 문제 해결 함께 나서

최정우 포스코 회장, 최태원 SK 회장과 포항서 '희망나눔 도시락' 봉사활동 함께 펼쳐

취약계층 2600여명 지원, 지역 골목 식당 매출 증대 효과도 기대…최태원 회장 먼저 제안

[아시아경제 김혜원 기자] 최태원 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 311,000 전일대비 11,000 등락률 -3.42% 거래량 894,213 전일가 322,000 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 최태원 SK 회장, 최정우 포스코 회장 만나 '도시락 나눔'최태원-최정우 1년 만에 재회동…포항제철소에서 봉사활동"전기차 핵심소재 생태계 키운다" SK, 전력반도체업체 지분 투자 close 그룹 회장과 최정우 포스코 회장이 취약계층 결식과 지역 골목상권 문제 해결에 함께 나섰다.

31일 포스코에 따르면 최태원 회장과 최정우 회장을 비롯한 양사 임직원은 지난 29일 경북 포항시 송도동에 위치한 한 소규모 식당에서 '희망나눔 도시락'을 함께 만들고, 거동이 불편한 독거 어르신 가정을 찾아 도시락을 전달했다.

이날 열린 양사 합동 봉사활동은 코로나19 여파로 운영이 중단된 포항, 광양지역 무료급식소 이용자들에게 간편식 제공만으로는 한계가 있다고 판단한 포스코가 또 다른 지원 방안을 강구하던 중, 최태원 회장이 최정우 회장에게 집에서 만들어 먹는 것 같은 양질의 도시락을 취약계층에게 제공하자고 제안해 추진됐다.

이에 포스코는 포항과 광양 지역 취약계층에게 도시락을 제작해 전달하는 희망나눔 도시락 사업을 기획했고, 평소'기업시민' 경영이념과 '사회적 가치'를 각각 강조하며 기업이 사회적 문제 해결에 적극 나서야 한다는 데 공감하고 있는 양사 최고경영자(CEO)들은 봉사활동의 시작을 함께 하기로 했다.

SK는 지난 15년 동안 결식아동을 지원하는 행복 도시락 사업을 펼쳐왔고, 지난 1월부터는 '한끼 나눔 온(溫)택트 프로젝트'를 통해 코로나19로 어려움을 겪고 있는 독거 어르신 등에게 40여 만 끼니를 제공하는 등 취약계층 지원에 앞장서고 있다.

포스코는 이번 양사 합동 봉사활동을 시작으로 향후 무료급식소가 다시 운영될 때까지 포항과 광양에서 자체 운영해온 무료급식소 5곳을 비롯, 포항시와 광양시가 운영하는 12곳의 무료급식소 이용자까지 총 2600여 명에게 주3회 양질의 도시락을 제공할 방침이다. 포스코는 2004년부터 포항과 광양에서 무료급식소를 운영하며 끼니 해결이 어려운 소외계층의 식사를 지원해왔다.

특히 코로나19로 어려움을 겪고 있는 지역 내 소규모 식당(포항 32개소, 광양 21곳)을 통해 도시락을 주문, 제작할 예정으로 지역 골목상권 매출 증대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

최태원 회장은 "팬데믹 장기화로 인한 결식 문제 지원 노력에 포스코와 함께 해서 뜻깊고, SK의 도시락 제안을 받아주셔서 감사하다"며 "기업의 존재 이유를 보다 넓게 잡아 따뜻한 세상을 만들어 가는 데 더 많은 기업이 동참했으면 좋겠다"고 말했다.

최정우 회장은 "한파에도 불구하고 포항까지 와주신 최 회장님께 진심으로 감사드린다"며 "포스코의 기업시민과 SK의 사회적 가치는 서로 뜻하는 바가 맞닿아 있다. 기업시민으로서 시대와 사회가 안고 있는 문제 해결을 위해 다양한 이해관계자와의 협력해 더 큰 사회적 가치를 창출하겠다"고 화답했다.

이날 광양에서도 이시우 포스코 생산기술본부장을 비롯한 제철소 임원들이 광영동 소재 식당에서 도시락을 제작하고 취약계층 650명에게 도시락을 전달했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr