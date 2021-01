[아시아경제 정현진 기자] 서울대학교병원이 운영하는 서울특별시보라매병원에서 코로나19 확진자 5명이 발생했다.

30일 서울보라매병원은 전날 노숙인 등을 진료하는 3층 병동에서 확진자가 발생해 격리했다고 밝혔다. 이번에 확진된 5명은 환자 3명과 의사 1명, 간호사 1명이다.

서울보라매병원은 확진자가 나온 병동을 폐쇄하고 이곳에 있던 환자, 의료진 등을 격리해 진단검사를 진행하고 있다. 현재까지 검사를 완료한 환자와 의료진 중에는 추가 확진자가 없는 것으로 전해졌다.

