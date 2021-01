'해외규격 인증획득 지원' 참여 기업 모집…비용 70%까지 지원

[아시아경제 김보경 기자] 중소벤처기업부는 '2021년 1차 해외규격 인증획득 지원사업' 참여 희망 기업을 다음달 1~26일까지 모집한다.

중소기업을 대상으로 하는 이 사업은 수출대상국이 요구하는 인증획득에 소요되는 인증비, 시험비, 컨설팅비 등의 비용을 지원해준다. 전년도 매출액 30억원 이하 기업은 비용의 70%, 30억원 초과 기업은 50%까지 지원해준다.

올해는 전년 대비 약 44% 증액된 153억원의 예산으로 인증획득을 지원할 예정이다.

특히 케이(K)-방역·바이오 관련 기업에 대한 글로벌시장 선점 기회를 제공하기 위해 해당 사업 내 50억원의 예산을 별도 편성해 집중 지원한다.

코로나19로 피해를 입은 기업에 대해선 매출 규모와 관계없이 소요 비용의 70%를 지원한다.

이번 1차 모집에서는 약 86억원 규모로 550곳을 선정해 지원할 예정이다.

신청대상은 전년도 직접 수출액이 5000만 달러 미만의 중소기업으로 유럽연합통합규격인증(CE), 미국 식품의약국(FDA), 중국 국가약품감독관리국(NMPA) 등 약 444개의 해외인증에 대해 기업당 최대 4건, 연간 1억원 한도 내에서 지원한다.

또한 브렉시트에 따라 새로 취득해야 하는 영국 제품 적합성평가(UKCA) 인증을 비롯해 영국 화장품, 화학물질 등록 등에 필요한 대리인 비용을 지원한다.

영국 내 유럽연합통합규격인증(CE) 인증기관 권한 상실로 유럽연합 국가로의 인증기관 전환이 필요한 기업에게도 인증 전환비용을 지원할 예정이다.

해외규격인증획득 지원사업 1차 신청·접수는 2월 1~26일까지 실시하며, 중소기업수출지원센터 홈페이지(http://www.exportcenter.go.kr)에서 온라인으로 신청하면 된다.

