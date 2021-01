4살 손녀 억지로 끌고 무단횡단하던 中할아버지 결국 숨져

[아시아경제 나한아 기자] 손녀를 억지로 끌고 무단횡단 하던 노인이 교통사고로 숨지는 사건이 발생했다.

지난 29일(현지시간) 중국 시나 통신은 4살 손녀를 억지로 끌고 빨간불에 무단횡단을 하던 할아버지가 교통사고로 숨졌다고 보도했다.

푸티 안 교통경찰이 공개한 영상에 따르면 지난 2일 할아버지가 빨간불임에도 불구하고 손녀를 끌고 무작정 길을 건너려 했다. 겁먹은 손녀는 할아버지를 두 번이나 붙잡으며 말렸다.

하지만 할아버지는 아랑곳하지 않고 오토바이와 차가 오는 것을 제대로 살피지도 않은 채 손녀를 힘으로 끌어당기며 무단횡단을 시도했다.

할아버지와 손녀는 횡단보도를 다 건너기도 전에 검은 차에 부딪혀 쓰러졌다.

보도에 따르면 푸티 안 교통경찰은 손녀는 건강하지만, 할아버지는 사망했다고 전했다.

사고 영상과 함께 사건이 알려지자 누리꾼들은 "빨간불에 멈추고 초록 불에 가는 단순한 사실은 아이들도 알고 있다", "안타깝지만, 무단횡단은 할아버지 잘못" 등 다양한 반응을 보이고 있다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr