"맨다리에 샌들 인상적" 카페사장들, CCTV 보여주며 손님 조롱

사장들 "정신세계 남달라" 뒷담화

카페연합회, 사과문 게시

[아시아경제 김봉주 기자] 커피숍을 운영하는 이들이 모인 온라인 커뮤니티에서 회원들이 폐쇄회로(CC)TV에 찍힌 손님의 사진을 올리고 조롱한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

지난23일 '전국카페사장연합회' 네이버 카페에는 한 여성이 찍힌 CCTV 캡처 사진이 올라왔다.

사진을 올린 작성자는 "수도권 말씨의 처음 보는 젊은 아가씨가 '테라스에서 음료 마실 수 있냐'고 물었다. 매장 내에서도 마실 수 있다 하니 '어머 좋다~수도권은 아직 못마시는데'라고 했다"면서 "수도권 처자가 혼자 왜 촌구석에 왔는지. 맨다리에 샌들이 인상적"이라고 적었다.

해당 글에 회원들은 "겨울인데 발가락이 너무 시려 보인다" "우주 어딘가하고 교신한 걸지도 모른다"는 댓글을 달았고, 이에 작성자는 "차림새도 다르고 정신세계도 달라 보였다"며 조롱 투로 답변했다.

해당 글이 커뮤니티 등으로 퍼지자 일부 누리꾼들은 "어리석은 카페 사장. 저러고 장사 안된다고 하겠네" "무서워서 카페 가겠냐" "어디 가든 입조심, 손가락 조심해야 한다" "나도 카페를 하지만, 요즘 손님 한분 한분이 소중하다. (작성자가) 제정신이 아닌 것 같다"며 비난했다.

논란이 확산하자 결국 '전국카페사장연합회'측은 공식 입장문을 올려 사과했다.

사과문에서 연합회 측은 "입이 열 개라도 할 말이 없다. 고개 숙여 사죄의 말씀을 드린다”며 “글과 댓글 하나에도 신중을 기하겠다. 앞으로 이런 사건이 재발하지 않도록 노력하겠다"고 밝혔다.

연합회는 이어 이용자들에게 "(이번 일은) 이유 불문 잘못한 것"이라며 "그냥 무심코 올린 글, 댓글 하나에도 누군가에겐 큰 상처가 되고 공분을 살 수 있음을 명심해 달라"고 당부했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr