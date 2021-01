[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 153,000 전일대비 11,500 등락률 -6.99% 거래량 5,317,419 전일가 164,500 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] LG전자 "재무구조 안정 선에서 배당 통해 주주환원할 것"[컨콜] LG전자 "전기차 부품 관련 연 평균 30% 성장 예상" [컨콜] LG전자 "VS사업, 올해 흑자전환 목표…중장기 영업이익률 5% 달성 계획" close 는 29일 지난해 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "올해 케펙스(시설투자) 규모는 2조원 중반대 수준으로 전망하고 있다"며 "마그나사와의 합작법인 설립으로 인한 생산 물량 마련에 필요한 재원은 마그나와 공동 분담하기 때문에 케펙스 투자는 크지 않을 것으로 예상한다"고 밝혔다.

