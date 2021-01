한국항공협회 "특고업종 지정기간 연장 등 지원 호소"

고용유지지원금 확대 건의서 노동부 제출

[아시아경제 이동우 기자] 한국항공협회는 29일 항공업계 특별고용지원업종(특고업종) 지정기간 연장 및 고용유지지원금 지원기간 확대 건의서를 고용노동부에 제출했다고 밝혔다.

항공업계는 "지난해에 이어 올해 코로나19로 인한 항공수요 회복이 불투명한 상황에서 올해 3월 말에 종료되는 특고업종 지정기간을 내년 3월까지 연장하고 연간 180일 한도로 묶여있는 유급 고용유지지원금 지원기간도 240일 이상 확대해 줄 것을 호소한다"고 말했다.

특고업종은 고용사정이 급격히 악화할 우려가 있는 업종을 정부가 지정해 사업주와 근로자를 지원하는 제도다. 고용유지지원금 지급, 각 종 사회보장성 보험료 납부기한 연장 등의 혜택을 받을 수 있으며 유급휴업과 휴직에 따른 고용유지지원금은 연간 180일까지 지원받을 수 있다.

항공업계는 "정부의 특고업종 지정과 고용유지 지원금으로 약 12만명의 항공근로자의 고용안정과 생계유지에 실질적으로 큰 도움이 되고 있다"며 "그동안의 정책효과가 헛되지 않도록 지속적인 지원이 필요하다"고 설명했다.

아울러 이번 건의서에는 특고업종과 고용유지지원금 외 고용안정 태스크포스에서 꾸준히 논의 한 직업훈련 생계비 대출 기준 완화 등 고용노동부 소관 기타 지원 제도의 실효성 제고를 위한 건의도 함께 제출했다.

김광옥 한국항공협회 총괄본부장(항공산업 고용안정TF 팀장)은 "항공업계는 노사간 고통분담과 경영효율화로 코로나 위기 극복에 최선의 노력을 다하고 있으나, 정부의 지속적이고 체계적인 지원 없이는 버티기 힘든 상황"이라며 "대한민국 항공 산업이 다시 비상해 국가경제와 국민편익에 기여할 수 있도록 계속적인 관심과 지원을 부탁 드린다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr