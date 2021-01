속보[아시아경제 임주형 기자] 정세균 국무총리는 29일 "백신 접종에 지위 고하, 빈부 격차, 국적, 성별 등을 놓고 결코 차별이 있어서는 안 된다"고 밝혔다.

정 총리는 정부서울청사에서 주재한 백신·치료제 상황점검회의에서 "정부는 공정성과 투명성이라는 두 가지 원칙을 갖고 백신 접종을 진행하겠다"고 말했다.

정 총리는 "과학적 근거를 바탕으로 접종의 우선순위와 시기, 접종할 백신을 선정하고 그 과정을 공정히 관리해 나갈 것"이라고 강조했다.

그러면서 "전 국민 무료접종도 이런 원칙하에서 결정됐다"고 설명했다.

또한 정 총리는 "백신 도입부터 운송, 보관, 접종 상황관리에 이르는 전 과정을 국민에게 투명하게 공개해 신뢰를 얻겠다"고 말했다.

