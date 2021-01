[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도 여서도 해상에서 3600톤급 화물선이 29일 오전 08시 32분경 침몰하는 사고가 발생했다.

완도해경에 따르면 29일 오전 6시10분께 여서도 남동쪽 9.3㎞ 해상에서 3600톤급 화물선 A호가 침수되고 있다는 신고가 접수됐다.

이에 완도해경은 즉시 경비함정과 항공기, 구조대원 등 구조 세력을 현장으로 급파해 승선원 9명 중 8명을 구조 완료했다. 이 중 7명은 건강이 양호한 상태이고 1명은 저체온증을 호소하고 있는 것으로 알려졌다. 나머지 1명에 대해서는 수색을 진행 중이다.

현재 완도 지역 해상의 날씨는 남해서부 서쪽 먼바다에 풍랑경보가 발효 중이다.

