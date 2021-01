SK이노, 작년 배터리 첫 '조' 단위 매출…영업손실 2조5688억

배터리 사업 작년 매출 1조6000억원

파이낸셜 스토리 기반 성장 추진 원년

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 291,500 전일대비 15,000 등락률 +5.42% 거래량 1,234,481 전일가 276,500 2021.01.29 10:41 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] SK이노 "올해 SK IET 상장…분리막 사고난 적 없어"[컨콜] SK이노 "배터리 사업 2022년부터 손익분기점 달성"[컨콜] SK이노 "헝가리 3공장 배터리, 2024년부터 상업생산" close 이 코로나19 영향등으로 주력 사업들의 침체 속에 작년 처음으로 배터리 사업에서 조 단위 매출을 달성했다. 그러나 정유 사업의 적자로 작년 영업손실 규모가 2조5000억원대를 기록했다.

SK이노베이션은 작년 4분기 연결 기준 영업손실 2434억원으로 적자전환했다고 29일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 7조6776억원으로 34.1% 감소했고 당기순손실은 2468억원으로 적자 폭이 줄었다.

◆정유업 2조 중반 적자…배터리 매출 최고 기록

적자 가운데 주목할 점은 배터리 사업이다. 4분기 기준 매출 4792억원으로 분기 매출 최고를 달성했다. 연간 매출은 34조1645억원, 영업손실은 2조5688억원을 시현했다. SK이노베이션의 배터리사업은 올해 중국 옌청과 혜주에서 추가로 20GWh 생산규모의 해외 공장이 본격 가동되면 전체 생산능력은 총 40GWh로 2019년말 대비 약 4배 증가해 매출 성장세는 지속될 것으로 예상된다.

사업별로 보면 작년 4분기 기준 석유사업 매출은 4조7692억원, 영업손실 1925억원을 기록했다. 화학사업은 각각 1조6194억원, 영업손실 462억원을 냈으며 윤활유사업은 각각 6520억원, 영업이익 1253억원으로 집계됐다. 석유개발사업은 매출 140억원, 영업이익 16억원을 달성했다.

배터리사업은 매출 4972억원을 기록하며 전년 동기 매출액(2250억원) 대비 2.2배로 증가했다. 다만 수익성의 지속적인 개선에도 불구하고 해외 공장의 초기 비용 영향으로 1089억원의 영업손실을 기록했다.

소재사업은 리튬이온배터리분리막(LiBS) 판매량 증가에도 불구하고 환율 하락과 신규 중국 설비 가동에 따른 초기 고정비 부담 등으로 영업이익은 전 분기보다 46억원 감소한 253억원으로 집계됐다.

2020년 영업손실 규모는 2조5688억원으로 적자전환했다. 같은 기간 매출액은 34조1645억원으로 30.7% 감소했고 당기순손실 2조1875억워능로 적자전환했다.

사업별로 작년 실적을 보면 석유사업은 매출 22조6379억원, 영업손실 2조2228억원을 기록했다. 화학사업은 매출 7조541억원, 영업손실 1212억원이며, 윤활유사업은 매출 2조3713억원, 영업이익 2622억원으로 집계됐다. 석유개발사업은 매출 593억원, 영업손실 48억원이었다. 배터리 사업은 매출 1조6102억원, 영업손실 4265억원이었다.

◆ 배터리 사업 성장 궤도 안착…유럽·미국 2022년부터 본격 양산

SK이노베이션의 친환경 성장 주역인 배터리사업은 전년도 연간 매출액(6,903억원) 대비 9199억원 증가한 연간 매출 1조6102억원을 기록하며 본격 성장 궤도에 올랐다.

2020년 양산을 시작한 헝가리 1공장 및 중국 창저우 공장의 안정적인 가동으로 판매물량이 증가해 매출액이 큰 폭으로 늘었고, 해외 공장의 조기안정화로 판매량이 증가하고 수익성도 개선되고 있다.

중국 옌청 및 혜주 공장은 2021년 1분기부터 본격 양산에 들어갈 예정으로 향후 더욱 큰 폭의 실적 개선이 예상된다. 또 9.8GWh 규모 헝가리 제 2공장을 2022년 1분기, 제 3공장을 2024년 1분기에 양산할 계획이다. 또 9.8GWh 규모의 미국 조지아주에 건설 진행중인 제 1공장을 2022년 1분기, 11.7GWh 규모 제 2공장을 2023년 1분기부터 양산한다.

SK이노베이션은 2023년까지 85GWh, 2025년까지 125GWh 이상의 글로벌 배터리 생산능력을 갖추는 것을 목표로 하고 있다. 기존 2025년 목표였던 100GWh에서 25GWh 이상 추가 증설을 결정하며 전기차의 고속 성장에 따른 공격적인 투자를 이어갈 예정이다.

소재사업은 최근 분리막 해외 설비 증설을 지속적으로 추진하고 있으며, 현재 5억3000m2 규모의 충청북도 청주와 증평 공장 및 3억4000m2 규모의 중국 공장이 지난해 말부터 가동에 들어가 연간 8억7000m2 규모의 생산능력을 갖췄다. 중국, 폴란드 등 해외 공장들이 순차 가동하게 되면 올해 말 생산능력은 13억7000m2, 2023년 생산능력은 18억7000m2에 달할 전망이다.

한편, SK이노베이션은 2020년에는 코로나19로 인한 실적 악화 및 신성장 사업에 대한 투자를 확대한 상황에서 재무구조 개선을 위해 배당을 하지 않기로 했지만, 주주중시 경영은 SK이노베이션의 중요한 가치 임으로 경영성과 및 신규사업을 통한 기업가치 등을 감안하여 중장기 주주환원 방안을 수립하고 있다고 말했다.

SK이노베이션 김준 총괄 사장은 "코로나19로 인해 한번도 경험하지 못한 최악의 경영환경 속에서도 회사의 신성장 사업에 대한 가시적인 성과가 실현되고 있다"며 "파이낸셜 스토리(Financial Story)의 본격적인 실행 원년인 올해 신규사업뿐만 아니라 기존 사업에서도 친환경(Green) 중심의 전면적이고 근본적 혁신을 추진할 것"이라고 말했다

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr