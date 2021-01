시몬스, 설 앞두고 면역력 높이는 수면건강 선물 제안

코로나19로 건강과 안전에 대한 관심↑…다양한 수면건강 선물 선보여

[아시아경제 김종화 기자]수면 전문 브랜드 시몬스(대표 안정호)가 설 명절을 앞두고 풍성한 수면건강 선물을 선보인다. 소형에서 대형 사이즈 침대부터 베개, 침구, 프래그런스까지 종류도 다양하다.

코로나 19 장기화로 건강과 안전이 어느 때보다 중요해짐에 따라 최상의 수면환경을 조성해 고객들의 면역력 향상은 물론 삶의 질 개선에 도움을 주기 위함이다.

시몬스는 잠을 설치는 부모님을 위한 선물로 대표 매트리스 컬렉션인 ‘뷰티레스트’의 대형 사이즈 프리미엄 매트리스를 추천한다. 노년층에서는 숙면이 면역력을 강화하는 것은 물론 치매의 위험도 줄인다는 연구 결과가 발표될 정도로 잠이 중요하다. 가로폭 170~190㎝의 킹 사이즈 뷰티레스트 매트리스는 부모님에게 여유롭고 쾌적한 잠자리를 선사해 숙면을 유도한다.

시몬스의 새해 첫 할인 이벤트인 ‘시몬스 리빙페어’를 통해 프리미엄 매트리스 최대 15% 할인은 물론 프레임과 룸 세트에서도 10% 할인 혜택을 누릴 수 있어 이번 구정 특별한 선물로 제격이다. 여기에 시몬스의 장기 카드 할부 무이자 프로그램인 시몬스 페이를 활용하면 최대 36개월 무이자 혜택까지 추가된다

신학기를 앞두고 있는 자녀의 새출발을 위한 침대 선물도 빼놓을 수 없다. 시몬스 리빙페어와 더불어 아이들에게 적합한 싱글(SE)·슈퍼싱글(SS) 사이즈 매트리스를 할인하는 ‘싱글 프로모션’이 진행되고 있는 만큼 학부모들은 최대 13% 할인가에 자녀 침대를 구매할 수 있다. 시몬스 페이 역시 이용 가능해 가격 부담을 확 낮출 수 있다.

지인 및 친구에게는 센스만점 선물로 베개가 눈에 띈다. 숙면 베개로 잘 알려진 ‘뷰티레스트 비스코 포켓스프링 베개’는 시몬스 고유의 포켓스프링 기술이 담겨 있어 수면 시 편안한 자세를 유지시켜 안락한 수면을 도와준다. 특히 베개는 카카오톡 선물하기에서 비대면으로 편리하게 선물할 수 있어 고객 편의성을 높였다.

이 밖에 시몬스의 라이프스타일 컬렉션인 ‘케노샤’의 프래그런스(캔들·디퓨저·린넨 스프레이·향낭) 컬렉션과 침구 등도 남녀노소 누구에게나 부담 없이 선물하기에 제격이다. 특히 꽃, 과일, 나무 등 인체에 무해한 자연 그대로의 원료를 바탕으로 수제방식으로 만들어진 디퓨저는 심신을 편안하게 해주는 은은한 향을 내 아늑한 수면 분위기를 완성한다.

시몬스 관계자는 "숙면은 기본적인 면역력을 높여주는 것은 물론이고 삶의 질 향상과 정신건강에도 도움을 줄 만큼 우리 생활에 중요한 부분"이라면서 "시몬스는 이번 설 연휴 부모님, 자녀, 친구, 지인들에게 최상의 수면 환경을 선물할 수 있도록 다양한 수면건강 제품을 정성껏 준비했다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr