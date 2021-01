GS홈쇼핑, 한부모·저소득가정 200가구에 나눔 키트 지원

[아시아경제 임춘한 기자] GS홈쇼핑은 29일 희망친구 기아대책·사랑의 열매 사회복지공동모금회와 함께 취약계층 대상 나눔 키트 지원사업인 ‘HAPPY GS SHOP DAY’ 사업을 진행했다고 밝혔다.

이 사업은 ‘생일 같은 하루를 선물한다’는 의미로 코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 경기 연천군, 충북 제천시, 전남 담양군 내 한부모, 조손 가정 등 200가구에게 지원됐다. 수혜 가정은 각 지자체의 추천을 통해 선정했다.

나눔 키트는 지난해 11월부터 3개월동안 월 1회씩 같은 수혜 가정에 총 3회의 키트가 연속적으로 지원됐다. 1인 총 40만원 상당의 나눔 물품과 더불어 응원 엽서, 달력, 스티커 등 회차별로 선물을 함께 지원해 지지와 격려의 의미를 담았다.

GS홈쇼핑 관계자는 “모두가 어려운 시기이지만 그 어느 때보다 더 힘든 하루를 버티고 있을 이웃들에게 조금이라도 위로가 되길 바라며 나눔 키트를 지원했다”며 “앞으로도 지속적이고 실질적 도움이 될 수 있는 활동을 다양하게 실천할 것”이라고 말했다.

