현대글로비스, 현대차·기아 제외 해상운송 매출 55% 역대 최대

[아시아경제 이동우 기자] 현대글로비스는 지난해 자동차 운반선(PCTC) 사업에서 현대차·기아를 제외한 비계열 매출 비중이 55%로 역대 최고치를 기록했다고 29일 밝혔다.

현대글로비스의 PCTC 사업에서 비계열 매출 비중은 매년 증가 추세다. 2016년 40%, 2017년 42%, 2018년 44%에서 2019년52%로 증가하며 처음으로 비계열 매출 비중이 계열사 매출 비중보다 커졌다. 이는 현대글로비스가 해운 사업에 본격 진출한 2010년 비계열 매출 비중(12%)과 비교해 10년 만에 4배 이상 증가한 수치다.

현대글로비스는 비계열 매출 성장 요인으로 운송 효율성 증대 등 강점을 내세워 글로벌 완성차 업체와 중장비 제조사 등 주요 화주사를 집중 공략해 질적 성장을 이뤘다고 평가했다.

지난해 폭스바겐그룹이 현대글로비스에 5년 장기 해상 운송 계약을 맡긴 것이 주효했다. 계약에 따라 현대글로비스는 향후 5년 간 폭스바겐, 아우디, 포르쉐, 벤틀리 등 폭스바겐그룹 내 전 승용차 브랜드의 유럽발 중국 수출 물량 전체를 단독으로 운송한다. 이는 현대글로비스가비계열 글로벌 완성차 브랜드와 체결한 해운 계약 중 물량 면에서 사상 최대 실적이다.

벤츠·BMW·GM·테슬라 등 글로벌 완성차 브랜드와 거래 관계도 꾸준히 유지하고 있다. 덤프트럭·포크레인 등 중장비 운송으로 완성차 해상운송 비계열 매출 비중도 높이고 있다.

선박·인프라 지속 투자…지난해 선대규모 전세계 2위

현대글로비스는 비계열 매출 비중을 늘리기 위해 선박 및 인프라에 대한 지속적인 투자를 강화하고 있다. 2010년 22척이었던 자동차선 대수는 지난해 86척(자선 31척, 용선 55척)으로 늘어났다. 이는 2020년 선대규모 기준 전 세계 2위 규모다.

연비 효율성이 높은 저선령(선박의 나이가 적은)의 선박을 운영하는 한편 세계 최초로 한 번에 7300여 대의 차량을 수송할 수 있는 ‘포스트 파나막스형’ 자동차선을 도입해 운송 원가를 낮추고 효율성을 높였다.

화주사에게 원활한서비스를 제공하기 위해 경기도 평택과 전라남도 광양에 자동차선 전용부두를 운영하며 해상 운송과 육상운송을 잇는 일관물류체계를 구축했다. 2019년 미국 동부 필라델피아 항에 64만㎡ 크기의 자동차 수출입 야드를 개소하는 등 완성차 해상 운송 경쟁력을 갖추기 위한 투자를 지속하고 있다.

글로벌 현지 선사와의 합작회사 설립을 통해 사업을 확대하고 있다. 2019년 3월 스웨덴 선사 ‘스테나레데리’와 합작회사인 ‘스테나글로비스’를 유럽에 설립해 해운 실적과 인프라를 활용, 글로벌 완성차 영업을 강화하고 있다.

올해 자동차를 운반하고 난 뒤 빈 선박에 채울 물량(리턴 카고) 확보에 선제적으로 대응할 방침이다. 해외 건설현장에서 사용되는 중장비 등 수주도 늘려가고 있다. 현대글로비스는 "자동차운반선 시장의 유일한 한국계 선사로서 글로벌 시장을 이끄는 세계 톱 물류사로 도약할 것"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr