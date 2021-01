AXA손보, 어린이교통안전 비대면 강의 공모전

[아시아경제 오현길 기자] AXA손해보험은 어린이교통안전교육 캠페인의 일환으로 실시한 '2021 어린이 교통안전교육 비대면 강의 공모전' 수상작을 선정했다고 29일 밝혔다.

코로나19 유행으로 등·하원이 불가한 유치원생들을 위해 실시한 행사로, 인기 키즈 유튜버 'JJ 튜브'와 제작한 교통안전교육 동영상을 활용한 비대면 강의 영상 제작을 주제로 진행됐다.

심사를 통해 어린이 교통안전대상 총 17편이 수상의 영예를 안았으며, 강원도담유치원의 출품작이 최우수상에 선정됐다. 어린이들이 꼭 알아야 할 교통안전수칙을 재미있는 퀴즈 형식으로 풀어내는 등 공모전 주제 이해도 및 비대면 교육 콘텐츠로서 우수한 완성도가 높은 점수를 받았다.

질 프로마조 악사손보 대표는 "교통안전교육 비대면 강의 공모전은 실제 교육 현장에서 활용할 수 있는 다양한 영상을 통해 아이들의 교통안전 및 사고를 방지하기 위해 마련됐다"며 "어린이들이 보다 정확하고 안전한 교통문화습관을 기를 수 있도록 교통안전교육 활동에 앞장서겠다"고 말했다.

