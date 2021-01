[아시아경제 김흥순 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 128,500 2021.01.29 07:46 장시작전(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 작년 영업익 5조원…주당 배당금 1170원(상보)SK하이닉스, 작년 매출 31.9조원…영업이익 5조원(2보)[속보]SK하이닉스, 작년 영업익 5조원…전년비 84.3%↑ close 는 주당 1170원을 배당하는 결산배당을 실시한다고 29일 공시했다. 배당기준일은 지난해 12월31일이며 시가배당율은 1.0%다. 배당 총액은 8002억8210만150원이다.

SK하이닉스는 지난해 주주환원 규모에 대한 예측 가능성을 높이면서 메모리 산업의 사이클에 따른 실적 변동성을 반영할 수 있는 새로운 배당 정책을 발표했다. 1주당 배당금은 1000원을 최소 금액으로 고정하고 여기에 연간 창출되는 잉여현금흐름(FCF)의 5%를 추가로 지급하는 방식이다.

앞서 잉여현금흐름이 마이너스였던 2019년에는 주당 배당금이 1000원이었다.

