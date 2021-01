노바백스 "코로나 백신 예방효과 89%…남아공 변이엔 50% 미만"(상보)

영국발 변이 예방효과 85.6%

[아시아경제 김수환 기자] 미국의 제약사 노바백스가 개발한 코로나19 백신 예방 효과가 89%인 것으로 나타났다. 다만 남아프리카공화국(남아공)발 변이 바이러스엔 50% 이하의 예방 효과를 보였다.

28일(현지시간) 노바백스는 코로나19 백신이 임상시험에서 89.3%의 예방 효과를 보였다고 발표했다고 CNBC 등 주요 외신이 전했다. 이는 영국에서 18~84세의 1만5000여명을 대상으로 진행한 3상 임상시험에 대한 예비조사 결과다.

일부 변이 바이러스에도 예방효과가 있는 것으로 나타났다. 영국발 변이 바이러스에는 85.6%의 예방 효과를 보였다. 반면 남아공발 변이 바이러스에는 49.4% 예방 효과를 보였다. 노바백스는 "임상시험에 참여한 확진자 중 90%가 남아공발 변이 바이러스 감염자"라며 "남아공발 변이 바이러스에는 예방 효과가 떨어지는 것으로 분석된다"고 설명했다.

노바백스 CEO 스탠리 에르크는 이날 발표된 임상시험 결과에 대해 "우리의 백신이 코로나19 대유행 사태를 해결하는 데 결정적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대한다"며 "최대한 신속히 공급될 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

