김상혁, 의미심장 저격글 "가깝다는 핑계로 내 이야기 뿌려, 과연 내 지인?"

[아시아경제 김봉주 기자] 클릭비 김상혁이 의미심장한 저격글을 남겨 화제다.

김상혁은 28일 자신의 인스타그램 스토리에서 "나랑 가깝다는 핑계로 내 이야기 여기저기 뿌려대고 내 걱정 반 욕하는 거 반..자기 피셜로 주변에다 내 삶 전체를 저평가해가면서 나를 이야기하는 사람 과연 내 지인일까?"라고 적었다.

이어 "만약 내가 그런 놈이더라도 나라면 그가 내 사람이면 지켜줄 거 같다"고 썼다.

그러면서 "숨기든지 아님 당사자에게 조용히 얘기하든지 의견이 안 맞는 부분이 있다면 안 맞는 부분 속 시원하게 들어주고 뭐라하든지 자기 혼자 일방통행 하지 말고..그게 큰 그릇 아니냐?"라고 덧붙였다.

김상혁은 구체적으로 누군가를 언급한 것인지 밝히지 않았다. 다만 자신의 지인이라고 명시했다.

김상혁의 저격글에 팬들의 호기심이 확산하고 있다.

한편 김상혁은 결혼 1년만인 지난해 4월 쇼핑몰 CEO 송다예와 이혼했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr