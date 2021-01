<승진>

◆고위공무원단

▶정책기획관 유형철 ▶정책조정기획관 김재환 ▶북방경제협력위원회 지원단 부단장 신중범 ▶한국판 뉴딜실무지원단 부단장 정덕영 ▶국가공무원인재개발원 고위정책과정 김병철 ▶국가공무원인재개발원 고위정책과정 장문선 ▶국립외교원 글로벌리더십과정 윤석호 ▶국방대학교 안보과정 민상기

◆부이사관

▶예산정책과장 박창환 ▶조세정책과장 김영노 ▶관세제도과장 진승하 ▶공공정책총괄과장 이상영 ▶국제금융과장 주현준 ▶대외경제총괄과장 문경환 ▶개발금융총괄과장 이대중 ▶복권총괄과장 오은실 ▶조세 및 고용보험 소득정보연계추진단 이호근 ▶기획재정부 이상원

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr