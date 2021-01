광주·전남 대설주의보 발효…29일 오전까지 많은 눈

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시와 전남 일부 지역에 대설주의보가 내려졌다.

광주지방기상청은 28일 오후 6시를 기해 광주와 전남 장성, 구례 , 곡성, 담양에 대설주의보를 발효했다.

대설주의보는 24시간 동안 눈이 5㎝ 이상 쌓일 것으로 예측될 때 내려진다.

눈은 29일 오전까지 이어지겠으며, 3~8㎝(많은 곳 10㎝ 이상) 더 내릴 것으로 예보됐다.

이날 오후 6시 기준 지역별 적설량은 곡성 1.7㎝, 과기원(광주) 1.6㎝, 담양 1.5㎝, 장성 1.3㎝, 화순 1.1㎝, 순천 0.9㎝, 무안 0.5㎝ 함평 0.4㎝, 나주 0.2㎝다.

광주와 전남 전역에는 현재 강풍특보도 발효 중이다.

서해남부 전해상에는 풍량경보가 내려졌으며, 남해서부 먼바다도 이날 오후 7시를 기해 풍량경보가 발효될 전망이다.

풍랑경보는 해상에서 풍속 21m/s 이상인 바람이 3시간 이상 지속되거나 5m 이상 파도가 예상될 때 내려진다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr