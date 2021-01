케리 특사, 중국 탄소중립 선언에 "방법 없다" 비판

[아시아경제 정동훈 기자] 케리 미국 기후특사가 중국의 탄소중립 달성목표에 '방법론'이 없다고 비판했다.

케리 특사는 27일(현지시간) 세계경제포럼(WEF) 화상회의에서 "중국이 2060년까지 무엇인가 하겠다는데 어떻게 목표를 달성할지 보여주는 실마리조차 없다"라고 말했다.

시진핑 중국 국가주석이 작년 9월 유엔 총회에서 발표한 탄소중립 달성목표를 겨냥한 발언으로 보인다. 시 주석은 당시 2030년 전 탄소배출량 정점을 찍고 2060년까지 탄소중립을 이룬다고 약속헀다. 하지만 이후 중국은 화력발전소를 계속 건설하는 등 약속과는 다른 행동을 해왔다.

바이든 대통령이 지난주 취임 후 제일 먼저 파리기후협약 복귀 행정명령에 서명한 등 친환경 정책에 적극적으로 나서고 있다. 바이든 행정부가 강력한 기후변화 대응정책을 시행하면 이를 가지고 중국을 압박할 여지도 생길 것으로 보인다.

