[아시아경제 송승섭 기자] 예금보험공사가 한국공공기관감사협회 주관으로 28일 개최된 ‘2020 한국공공기관감사인대회’에서 2020 기관 최우수상(적극행정면책 및 컨설팅 감사 부문)을 수상했다고 밝혔다.

해당 부문은 공익적 업무에서 선제적이고 창의적·능동적 행정으로 적극행정을 실시하고, 컨설팅 감사를 통해 제도개선과 방만경영 근절 등을 이룩한 기관에게 수여하는 상이다.

예금보험공사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 조기극복을 위해 사전컨설팅의 회신기한을 30일에서 5일로 단축하는 절차를 신설하고, 데이터 조회와 수집 등 반복적인 업무를 수행하는 소프트웨어 로봇을 도입한 공로를 인정받았다.

이한규 예금보험공사 감사는 “적극행정 문화 확산의 확산을 통해 예보가 금융소비자 보호역할을 충실히 수행할 것”이라고 말했다.

