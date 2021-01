공영쇼핑, 장애인 일자리 지원 위해 5700만원 물품 기부

밀알복지재단에 기부…장애인 직원 고용 및 소외된 이웃 복지사업에 사용

[아시아경제 김철현 기자] 공영쇼핑은 28일 강남구 수서동에 위치한 밀알복지재단을 방문해 5700만원 상당의 물품을 기부했다고 밝혔다. 기부 물품은 '미넴옴므 퀼팅 맥 트렌치코트' 959벌, '스네일픽스 다용도 선반세트' 132개로 공영쇼핑에서 꾸준히 판매되고 있는 직매입 상품이다.

1993년 설립된 밀알복지재단은 국내외 장애인, 아동, 노인 등 사회적 약자들의 지원사업을 펼치고 있는 복지단체다. 전국에 7개 지부 및 47개 산하시설을 운영 중이다. 공영쇼핑의 기부물품은 밀알복지재단에서 운영하는 '기빙플러스'에서 판매될 예정이다. 수익금은 장애인 직원 고용 및 소외된 이웃을 위한 복지사업을 위해 쓰인다.

공영쇼핑 관계자는 "모두 힘든 시기에 노인, 장애인과 같은 취약계층은 올 겨울이 더욱 힘들게 다가올 것"이라며 "작은 나눔이지만 어려운 시간을 보내는 이들에게 따뜻한 온정이 전해졌으면 한다"고 말했다.

