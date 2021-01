[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 아이유가 새초롬한 매력의 일상샷으로 근황을 전했다.

최근 아이유는 자신의 인스타그램에 '이지동씨?'라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진 속 아이유는 독특하게 묶은 업스타일 헤어를 하고 검붉은색의 민소매와 니트 원피스를 입고 있다. 새초롬한 표정이 눈길을 끈다.

이를 본 팬들은 게재 1시간 만에 90만개가 넘는 좋아요로 화답했다.

한편, 아이유는 신곡 '셀러브리티(Celebrity)' 발매와 동시에 음원차트 1위를 석권하며 '음원 강자'임을 또다시 입증했다.

