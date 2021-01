전기·수소차 생산현장 찾은 한정애 "적기 공급 최선 다해 달라"

환경부 장관 첫 현장행보

올해 무공해차 보급사업 본격 시작…13만6000대 보급 예정

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 한정애 환경부 장관이 취임 첫 현장방문으로 전기·수소차 생산공장을 찾아 "적기 공급에 최선을 다해달라"고 당부했다.

28일 한 장관은 전북 완주군에 위치한 현대자동차 전주공장과 인근의 완주 수소충전소를 연이어 방문했다.

현대차 전주공장은 전기·수소 버스 등을 생산하는 세계 최대 규모의 전기·수소 상용차 공장이다. 완주 수소충전소는 국내에서 생산되는 모든 수소차(승용·상용)의 충전이 가능한 곳으로 국내 최대 규모다.

한 장관은 이 자리에서 무공해차 핵심인 수소차 생산시설을 점검하고 관계자들을 격려하는 한편 2021년 무공해차 30만대 달성을 위해 차량의 적기 공급에 최선을 다해 달라고 당부했다.

지난해 말 기준으로 무공해차(이륜차 포함)는 총 17만9000여대가 보급됐다. 올해는 13만6185대가 추가로 보급될 예정으로 연말에는 무공해차 30만대 시대가 열리게 된다.

환경부는 올해부터 대기환경 개선 효과가 높은 전기·수소 상용차 보급에 역량을 집중할 방침이다.

전기버스와 전기화물 수소버스의 보급물량을 대폭 확대하고, 수소화물 개발 시범사업을 위한 보조금을 신설(국비·지방비 각 2억원)한다.

2021년도 무공해차 보급사업도 본격 시작된다. 환경부는 지난 21일 올해 무공해차 보급 정책방향을 담은 보조금 체계 개편안을 발표한 바 있다. 보조금 지침이 지방자치단체에 통보되면 각 지자체는 공모사업 준비에 착수하게 된다.

한 장관은 "세계 각국은 이미 현실로 다가온 무공해차 시대를 주도하기 위해 총력을 기울이고 있다"며 "2021년이 무공해차 대중화와 탄소중립 실현을 위한 보급사업 혁신 원년이 되도록 수요 제고와 함께 공급 확대에도 역량을 집중하겠다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr