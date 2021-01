작년 외국환은행 일평균 528.4억달러 거래…5.3% 감소

[아시아경제 김은별 기자] 지난해 국내 외국환은행들의 외환거래 규모가 직전해 대비 줄어든 것으로 나타났다. 작년 1분기 환율이 급등했다가 이후 하향 안정화하며 외환파생상품 거래수요가 줄어든 데 따른 것이다.

28일 한국은행의 '2020년 중 외국환은행의 외환거래 동향'에 따르면, 지난해 외국환은행의 일평균 외환 거래량은 528억4000만달러로 직전해(557억7000만달러) 대비 29억3000만달러(5.3%) 줄었다.

상품유형별로 보면 현물환 거래규모가 203억2000만달러로 전년 대비 4억9000만달러(2.5%) 증가했으나, 외환파생상품 거래규모가 325억2000만달러로 전년대비 34억2000만달러(9.5%) 감소했다. 한은 관계자는 "코로나19 확산에 따라 수출입 규모가 줄었음에도 불구하고 국내 투자자의 해외주식투자가 늘면서 현물환 거래규모는 늘었다"고 설명했다.

은행별로는 국내은행과 외은지점의 거래규모가 각각 247억7000만달러, 280억7000만달러로 전년대비 13억1000만달러, 16억2000만달러 각각 감소했다.

현물환 거래 중에선 특히 원·달러 거래가 147억2000만달러로 직전해 대비 9억6000만달러(7.0%) 늘었다. 엔·달러 거래(5억3000만달러)는 1억5000만달러(21.7%) 감소했다.

