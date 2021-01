정의용 "한미동맹 발전 중요한 과제…양국 정상통화 곧 이뤄질 것"

[아시아경제 이지은 기자] 정의용 외교부 장관 후보자가 "한미동맹 관계를 발전시켜 나가는 것이 우리 외교의 가장 중요한 과제"라며 양국 정부가 동맹 가치를 공유하고 있다고 강조했다.

정 후보자는 28일 서울 종로구 대우빌딩에 마련된 사무실에 출근하는 길에 기자들과 만나 "한미동맹 관계는 우리 외교의 근간"이라며 이같이 말했다.

그는 "동맹관계를 보다 건전하고 호혜적으로 계속 발전시켜 나가는 것이 우리 외교의 가장 중요한 과제 중에 하나"라며 "이런 관점에서 바이든 신 행정부 출범 이후에 서훈 안보실장과 설리번 국가안보보좌관 또 서욱 국방장관과 오스틴 국방장관, 그리고 어제 강경화 장관과 블링컨 신임 국무장관 간에 소통이 신속하게 이루어지고 있는 것은 매우 고무적"이라고 말했다.

정 후보자는 "제가 알기로는 한미 양국 정상 간의 통화도 곧 이루어질 것으로 기대하고 있다"며 "이는 한미 양국 정부가 동맹의 가치와 중요성을 충분히 인식하고 있고 또 이를 공유하고 있다는 것을 잘 입증하고 있다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr