[특징주]선진뷰티사이언스, 상장 첫날 따상후 이틀째 급등

[아시아경제 임정수 기자] 신규 코스닥 상장사인 선진뷰티사이언스 선진뷰티사이언스 086710 | 코스닥 증권정보 현재가 35,100 전일대비 5,200 등락률 +17.39% 거래량 3,117,387 전일가 29,900 2021.01.28 10:13 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]선진뷰티사이언스, 코스닥 상장 첫날 '따상' close 가 상장 첫날 따상(공모가의 2배 가격에 시초가를 형성한 이후 상장 당일 상한가 기록)을 보인 이후 이틀째 급등하고 있다.

선진뷰티사이언스 선진뷰티사이언스 086710 | 코스닥 증권정보 현재가 35,100 전일대비 5,200 등락률 +17.39% 거래량 3,117,387 전일가 29,900 2021.01.28 10:13 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]선진뷰티사이언스, 코스닥 상장 첫날 '따상' close 는 28일 9시45분 현재 21.91% 오른 3만6450원에 거래되고 있다. 장 초반 상한가(3만7600원)까지 오른 이후 3만3000원까지 조정을 받았다가 다시 상승 곡선을 그렸다.

선진뷰티사이언스 선진뷰티사이언스 086710 | 코스닥 증권정보 현재가 35,100 전일대비 5,200 등락률 +17.39% 거래량 3,117,387 전일가 29,900 2021.01.28 10:13 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]선진뷰티사이언스, 코스닥 상장 첫날 '따상' close 는 자외선 차단제, 색조 화장품, 스킨케어 제품 등에 들어가는 화장품 원료를 만들어 글로벌 기업에 납품한다. 로레알과 샤넬 등 탑 티어 화장품 회사를 매출처로 보유하고 있다. 매출의 70% 이상은 수출에서 발생한다.

지난해에는 3분기 말 연결기준 매출 357억원, 영업이익 36억원을 기록했다. 최근 3년간 460억~470억원 규모의 연 매출과 70억원대 영업이익을 꾸준히 기록해 왔다.

공모 당시 주식 확보 경쟁률도 상당히 높았다. 지난 18~19일 공모주 청약에서 1984.1대1의 청약 경쟁률을 기록했다. 증거금은 약 4조1846억원이 모였다.

앞서 지난 12~13일 실시한 기관투자자 대상 수요예측에서는 1431.28대 1의 높은 경쟁률을 보였다. 수요예측을 통해 공모가는 회사가 공모 희망가로 제시한 가격의 최상단인 1만5000원으로 결정됐다

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr