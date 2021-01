'코로나19 여파' 작년 서울지하철 수송인원 27% 줄었다

연간 총 수송인원 19억 7000만 명으로 전년 대비 7억명 넘게 감소…수입도 4500억원 감소



[아시아경제 임철영 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 막기 위한 사회적 거리두기의 영향으로 인해 지난해 연간 수송량과 수송수입이 큰 폭으로 감소한 것으로 나타났다.

28일 서울교통공사는 2020년 공사 운영구간의 수송통계를 분석한 2020년 수송인원 분석결과를 통해 지난해 한 해 총 수송인원은 총 19억 7912만 명(일평균 541만 9368명)으로 전년 대비 27.4% 감소했다고 밝혔다. 2019년 공사 운영구간 총 수송인원은 27억 2625만 명(일평균 746만 9180명)이었다.

공사는 "코로나19로 인한 사회적 거리두기 방침에 따라 시민들이 외출을 자제하고 재택근무 등을 시행하면서 대중교통 이용 수요가 크게 줄어들었기 때문"이라고 설명했다.

수송인원 감소로 인해 공사의 운수수입도 크게 감소했다. 2019년 운수수입은 1조 6714억 원이었으나 2020년에는 전년 대비 27.0%(4515억 원) 감소한 1조 2199억 원을 기록했다. 코로나19로 인한 운수수입 감소분은 지난해 공사 총 적자 9872억원의 절반 수준에 달한다.

여기에 한 해 지하철 1~8호선 전체 무임수송 인원은 1억 9600만 명으로 전체 승차인원 중 비율은 15.3%를 차지했다. 운임으로 환산하면 약 2643억원 규모다. 65세 이상 어르신이 81.8%(일평균 43만8000명)로 전년대비 0.4%포인트 감소했다. 장애인이 17.1%(일평균 9만1000명), 국가유공자가 1.1%(일평균 6000명)을 각각 차지했다.

공사는 "무임수송 인원은 매년 증가 추세로 특히 고령화 사회로 접어들면서 65세 이상 어르신 무임수송 인원과 비율이 2019년까지 가파르게 증가하고 있었으나, 작년에는 코로나19 충격으로 인해 외출 등을 자제해 이동 수요가 감소했다"고 설명했다.

공사는 올 상반기 예정된 5호선 연장구간인 하남선의 완전한 개통준비(강일?하남시청?하남검단산 3개 역)에 만전을 기하면서, 연말로 개통이 예정된 4호선 연장구간 진접선(별내별가람?오남?진접광릉숲 3개 역)도 유관기관과의 협조를 통해 운영에 차질이 없도록 준비할 예정이다.

김상범 서울교통공사 사장은 “지난해 한 해는 코로나19로 인해 승객이 크게 감소하는 등 공사로서도 매우 어려운 한 해였다”면서 “코로나19의 완전한 극복을 위해서는 아직 시간이 많이 필요한 만큼 올 한해도 안전과 방역을 꼼꼼히 살펴 시민이 안심하고 이용할 수 있는 지하철을 만들도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr