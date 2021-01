LG전자, 콩고서 'LG 희망학교' 운영…"학교에 태양광 충전 시스템 설치"

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 167,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 977,050 전일가 167,000 2021.01.28 10:21 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 퀄컴과 5G 커넥티드카 기술 개발에 맞손LG전자, 최근 5일 외국인 123만 4627주 순매도... 주가 17만 원(0.0%)LG 올레드TV, 미국 기술공학 에미상 수상 close 가 최근 아프리카 콩고민주공화국 동부 고마시에 있는 초등학교를 대상으로 교육환경을 개선하고 전기 공급을 도와주는 'LG 희망학교' 프로젝트를 시작했다고 28일 밝혔다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 167,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 977,050 전일가 167,000 2021.01.28 10:21 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 퀄컴과 5G 커넥티드카 기술 개발에 맞손LG전자, 최근 5일 외국인 123만 4627주 순매도... 주가 17만 원(0.0%)LG 올레드TV, 미국 기술공학 에미상 수상 close 는 2012년 케냐를 시작으로 콩코민주공화국 등에서 해외 취약계층 아이들의 교육환경을 개선하는 LG 희망학교 프로젝트를 운영하고 있다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 167,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 977,050 전일가 167,000 2021.01.28 10:21 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 퀄컴과 5G 커넥티드카 기술 개발에 맞손LG전자, 최근 5일 외국인 123만 4627주 순매도... 주가 17만 원(0.0%)LG 올레드TV, 미국 기술공학 에미상 수상 close 는 콩고민주공화국에 전기 공급이 원활하지 않다는 점을 고려해 고마시 초등학교 3곳에 휴대용 보조 배터리를 충전할 수 있는 친환경 태양광 충전시스템 '솔라카우'를 설치했다. 학생들이 학교에서 수업을 듣는 동안 이를 이용해 휴대용 보조 배터리를 충전할 수 있도록 하는 것이다. 충전된 배터리는 각 가정에서 휴대폰을 충전하거나 전등을 켜는 등 다양한 방식으로 사용된다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 167,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 977,050 전일가 167,000 2021.01.28 10:21 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 퀄컴과 5G 커넥티드카 기술 개발에 맞손LG전자, 최근 5일 외국인 123만 4627주 순매도... 주가 17만 원(0.0%)LG 올레드TV, 미국 기술공학 에미상 수상 close 는 아이들이 학교에 오면 전기를 충전하고 집에서 이용할 수 있기 때문에 솔라카우 설치 이후에 등교하는 학생이 많아질 것으로 기대한다고 밝혔다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 167,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 977,050 전일가 167,000 2021.01.28 10:21 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 퀄컴과 5G 커넥티드카 기술 개발에 맞손LG전자, 최근 5일 외국인 123만 4627주 순매도... 주가 17만 원(0.0%)LG 올레드TV, 미국 기술공학 에미상 수상 close 대외협력담당 윤대식 전무는 "혁신적인 기술을 활용해 도움이 필요한 지역사회의 취약계층이 조금이나마 더 나은 삶을 누릴 수 있도록 사회적 책임을 지속 실천할 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr