이스라엘, 세계 첫 16세 미만 코로나 백신 접종 추진

[아시아경제 금보령 기자] 이스라엘이 16세 미만 청소년 및 아동에 대한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종을 추진한다.

27일(현지시간) '타임스 오브 이스라엘'에 따르면 이스라엘 보건부는 전일 코로나19 감염 시 위독한 증세가 나타날 가능성이 높은 16세 미만에 대한 백신 사용에 찬성한다는 내용의 훈령을 발표했다.

코로나19 백신 접종 우선순위 결정 위원회가 허가한다면 이스라엘은 세계 최초로 16세 미만에 대한 백신 접종을 하게 된다.

이스라엘 보건부는 최근 아동 감염자 증가세를 고려했을 때, 아동에게 백신을 투여하지 않는 데 따른 위험이 동일 연령그룹에 관한 불충분한 (임상) 데이터에 따른 위험보다 크다는 견해를 내비쳤다.

그러나 실행 여부는 미지수다. 화이자 백신은 16세 이상 청소년과 성인에 대해서만 긴급 사용 승인이 내려진 상태다.

