[아시아경제 우수연 기자] 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 214,500 전일대비 2,500 등락률 -1.15% 거래량 651,925 전일가 217,000 2021.01.27 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]삼성전기 "올 설비투자 전년비 확대…中 텐진 공장 셋업 완료"[컨콜]삼성전기 "갤럭시 S21 조기 출시 영향 크지 않다…1Q 본격 성장 기대"[컨콜]삼성전기 "올해 1Q 전장용 MLCC 수주 전년비 20% 증가 예상" close 는 27일 지난해 4분기 실적 컨퍼런스콜을 통해 "(수급 상황이 타이트해지면서) 증권가 등 외부에서 가격 인상 가능성이 제기되고 있다"며 "가격 인상에 대해서는 향수 시장 수급 및 업계 동향에 따라 유연하게 대응할 계획"이라고 말했다.

