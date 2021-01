[아시아경제 권재희 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 증세를 감추고 미국에서 중국으로 입국한 30대 중국여성이 징역형을 선고 받았다.

27일 관영 글로벌타임스에 따르면 중국 베이징 순이구 인민법원은 지난해 3월 코로나19 증상을 숨긴 채 미국발 베이징행 항공기를 탄 리 모씨(37)에게 징역 1년에 집행유예 1년을 선고했다.

미국계 기업 직원인 리 씨는 미국에 머물 당시 코로나19 증세가 있었지만, 항염증제를 복용한 뒤 항공기에 탑승해 베이징 서우두 공항에 도착할 때까지 자신의 증세를 밝히지 않았다.

이후 리 씨는 코로나19 감염자로 확인됐고, 리 씨와 함께 항공기에 탑승한 고객 63명이 격리 조치를 받았다.

법원은 "리씨가 중국 세관 및 민항국의 전염병 방지 규정을 위반했다"며 "코로나19 감염 확산에 심각한 위험성이 있다"고 밝혔다.

