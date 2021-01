삼화페인트, 항바이러스 페인트 출시 기념 '안심생활' 이벤트

[아시아경제 이준형 기자] 삼화페인트공업은 항바이러스 페인트 '안심닥터' 출시를 기념하는 '안심생활' 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다. 이벤트는 다음달 14일까지 진행된다.

안심생활 이벤트는 두 가지 방식으로 진행된다. 삼화페인트 공식 블로그에 방문해 숨겨진 글자를 찾아 댓글을 남기거나, 안심닥터를 촬영한 사진을 골라 사회관계망서비스(SNS)에 해시태그와 함께 업로드해 이벤트에 참여할 수 있다. 당첨자에게는 아이패드, 에어팟 프로, 공기청정기 등을 증정한다.

앞서 지난 5일 삼화페인트공업은 국내 최초로 항바이러스 기능성을 갖춘 페인트 '안심닥터'를 출시했다.

삼화페인트공업은 안심닥터가 항바이러스 기능이 있는 특수 다공성 무기물을 포함해 바이러스가 페인트 표면에 접촉하면 99.9%가 사멸된다고 설명했다. 회사 측은 지난해 11월 FITI시험연구원과 보건복지부 산화 기관을 통해 바이러스 사멸 효과의 시험과 검증을 완료했다.

