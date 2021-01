중랑구, 7000여 다중이용시설 종사자 코로나 선제검사

2월9일까지 면목역광장, 망우역공원 임시선별진료소에서 익명으로 검사 가능... 일반음식점, 노래연습장, PC방, 숙박업 등 7000여 업소 영업주 및 종사자 대상

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 구민들이 안심하고 먹거리와 놀거리를 이용할 수 있도록 음식점, 노래방 등 7000여 다중이용시설 종사자를 대상으로 2월9일까지 코로나19 선제검사를 진행한다.

이번 검사는 최근 감염경로 불분명 사례와 무증상 확진자 비율이 확대되는 추세에 따라 감염확산을 사전에 차단하기 위해서이다.

검사대상은 ▲일반음식점 3,720개소 ▲휴게음식점 900개소 ▲노래연습장 338개소 ▲PC방·오락실 152개소 ▲숙박업 105개소 등 총 6,974개소다.

검사를 받고자 하는 영업주와 종사자는 증상유무에 관계없이 망우역공원 및 면목역광장에 위치한 임시선별진료소를 방문하면 되며, 선별검사는 익명으로 진행된다. 운영시간은 평일 오전 9~오후 5시, 주말은 오전 9~오후 1시이다. 단, 평일 낮 12시 30분부터 1시간 동안은 진료소 소독을 위해 운영이 중지된다. 원활한 검사를 위해 식품접객업소의 경우 동별로 시행하며, 자세한 일정은 중랑구청 홈페이지를 참고하면 된다.

앞서 구는 지난 2일 각 업소와 한국외식업중앙회 중랑구지회 등에 안내문을 발송, 검사일정을 개별 문자메시지로 안내하는 등 적극적인 검사 참여를 독려한 바 있다.

류경기 중랑구청장은 “영업주 및 종사자분들께서는 나와 내 이웃의 건강과 안전을 위해 검사를 받아주시길 부탁드린다.”며, “선제검사 등 적극적인 사전 조치를 시행하여 지역사회 감염확산 차단을 위해 총력을 다할 것”이라고 말했다.

