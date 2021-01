[골프토픽] US여자오픈 지역 예선 "올해는 4월부터"

[아시아경제 노우래 기자] ○…US여자오픈 지역 예선이 올해는 4월부터 열린다.

대회를 주관하는 미국골프협회(USGA)는 27일(한국시간) "4월27일부터 5월14일까지 미국 22개 지역에서 US여자오픈 지역 예선을 치른다"고 발표했다. 지난해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 확산으로 치르지 못했다. 1976년부터 시작된 지역 예선은 US여자오픈의 ‘꽃’이다. 정상급 프로 선수가 아니라도 세계 최고의 여자 골프 대회에 출전할 수 있는 길이 열리기 때문이다.

지역 예산 출신 우승자도 2003년 힐러리 런키(미국)와 2005년 김주연(40) 등 2명이다. 36홀 스트로크 플레이로 순위를 가리며 지역마다 본선 출전권을 부여하는 인원이 다르다. 적게는 1명, 많게는 5명이다. 지난해 US여자오픈은 지역 예선을 열지 못해 세계랭킹 기준을 완화해 본선 출전 선수를 보충했다. 김아림(26·SBI저축은행)은 세계랭킹을 확대한 기준에 따라 US여자오픈 출전권을 받아 우승했다.

존 보든헤이머 수석 운영 담당 임원은 "지난해는 여러모로 어려워 지역 예선 취소라는 힘든 결정을 내려야 했다"면서 "올해는 다행히 안전하게 지역 예선을 되살릴 수 있어 다행"이라고 재개 의미를 부여했다. 한국, 중국, 일본, 영국 등 4개국에서 치르는 해외 지역 예선 대회 여부는 아직 결정하지 못한 상황이다. 한국은 2014년부터 충남 천안 우정힐스골프장에서 지역 예선을 펼쳤왔다.

