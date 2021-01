진주시, 인지훈련 프로그램 컨텐츠 개발 업무 협약식 개최

주장체험, 명상, 은행인출기, 마트체험, 소화기체험, 복싱 게임, 두더지 잡기, 동물분류 등 8가지 콘텐츠 구성



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 경상대학교 창업보육센터에 있는 빅스 스프링 트리와 ‘가상현실 장비(VR)를 활용한 인지훈련 프로그램’ 콘텐츠 개발 업무 협약식을 했다고 27일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양 기관은 가상 인지 훈련과 운동 콘텐츠 개발로 비대면 인지 훈련 프로그램 서비스를 개발해 다양한 연령층에 제공할 계획이다.

인지훈련 프로그램은 주장체험, 명상, 은행인출기, 마트체험, 소화기체험, 복싱 게임, 두더지 잡기, 동물분류 등 8가지 콘텐츠로 구성되어 다양한 상황을 인지하고 대처할 수 있도록 돕는다.

치매 예방을 위한 집중력 훈련 프로그램인 도어락 비밀번호 사용법, 활쏘기 등의 콘텐츠를 개발해 시스템을 고도화해 나갈 방침이다.

이번 협약을 통해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 인한 대면 프로그램의 어려움이 해소될 것으로 기대되며, 향후 다양한 인지 훈련 콘텐츠 개발과 활성화가 더욱 가속될 전망이다.

시 관계자는 “최고 정보통신기술과 혁신적인 VR 기반 서비스를 개발하고 적용해 차별화된 프로그램을 제공해 기억력향상과 위험 요소 인지, 신체운동, 심신 안정의 효과가 있을 것"이라고 말했다.

