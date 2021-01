동화기업, 원목마루 '바움' 라인업 확대

[아시아경제 이준형 기자] 동화기업은 원목마루 '바움(Baum)'의 제품군을 확대한다고 26일 밝혔다.

바움은 친환경 고급 내수합판에 천연 원목층을 더한 프리미엄 마루로, 국제산림관리협회(FSC)의 인증을 획득하기도 했다. 고강도 UV 코팅으로 표면 강도를 높여 원목 마루의 단점인 찍힘과 긁힘, 생활 오염으로 인한 마루가 변형을 방지했다.

바움 라인업에는 신제품인 광폭 원목 마루 '바움 165'와 기존 원목 마루 제품을 리뉴얼한 '바움 125'가 추가됐다. 넓고 긴 규격의 광폭마루인 바움 165는 총 10가지 패턴으로 출시됐다. 원목의 질감을 자연스럽게 표현해 고급스러운 분위기를 연출할 수 있을 것으로 보인다. 기존의 '바움 와이드'를 개선한 바움 125는 총 8가지 패턴으로 출시됐다. 새로운 패턴을 추가하는 등 소비자가 선택할 수 있는 폭을 넓혔다.

동화기업 관계자는 "고급화에 초점이 맞춰진 인테리어 트렌드로 고급 바닥재에 대한 소비자 수요는 꾸준히 상승 중"이라며 "다양한 패턴과 규격을 갖춘 바움이 이 수요를 충족시킬 수 있을 것"이라고 말했다.

