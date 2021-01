경기교육청, 지하수 이용 15개 학교 '상수도' 지원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 지하수를 마시는 도내 15개 학교에 대해 상수도 지원사업을 펼친다.

한근수 경기교육청 교육환경개선과장은 26일 "경기도교육청은 철저한 수질검사로 학생들에게 안전하고 위생적인 마시는 물 공급에 더욱 노력하겠다"며 "지하수를 마시는 도내 15개 학교는 상수도 인입 여건을 적극 검토해 학교에 상수도가 인입 될 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.

경기교육청은 현재 ▲저수조 연 1회 수질검사 ▲지하수와 정수기 연 4회 수질검사 ▲급수관 2년 1회 수질검사 ▲월 1회 이상 청소와 소독 등 학생들의 안전한 물 공급을 위해 다양한 사업을 펼치고 있다.

경기교육청은 앞서 2018년 4곳, 2020년 2곳 등 최근 3년 간 지하수를 이용하고 있는 도내 학교 6곳에 상수도를 설치했다.

특히 지역 여건상 지하수를 마시는 학교는 47개 항목에 대해 수질검사를 진행해 철저하게 수질을 관리하고 있다.

한편 경기교육청이 지난해 4분기 조사한 '먹는 물 관리 실태조사' 결과 관내 2479개 초중고 및 특수학교 모두 수질검사 항목에 적합한 물을 이용하고 있는 것으로 나타났다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr