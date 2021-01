중기부 "소상공인 버팀목자금, 15일만에 265만명 3.6조 지급"

[아시아경제 김보경 기자] 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 소상공인 버팀목자금 사업을 시작한 지 15일 만에 265만명에게 약 3조6600억원을 지원했다.

중소벤처기업부는 이달 11~25일까지 15일 동안 소상공인 버팀목자금을 신청한 265만명에게 3조6574억원을 지급했다고 26일 밝혔다.

중기부에 따르면 연말연시 특별방역 조치 시설 등 지급 대상을 15만6000명을 추가한 25일에만 11만명이 신청했다. 이들에게 26일 오전 8시까지 1478억원을 지급했다.

버팀목자금을 지급한 지난 11일 이후 15일 만에 확대된 1차 신속지급 대상 291만5000명 중 90.9%에게 지원한 셈이다.

내일(27일)은 집합금지·영업제한 업체인데 1차 신속 지급시 200만원 또는 100만원만 받은 소상공인 3만863명에 그 차액 342억원을 지급한다.

집합금지(지원금 300만원) 업종인데 100만원만 받은 3330명, 200만원만 받은 5870명, 영업제한(지원금 200만원) 업종인데 100만원만 받은 2만1663명에게 각각 66억원, 59억원, 217억원이 지원될 예정이다.

지자체·교육부가 추가 제출한 집합금지·영업제한 업체 중에는 이미 일반업종으로서 100만원 또는 영업제한으로 200만원만 지원받은 업체가 있기 때문이다.

중기부 관계자는 "내일 오전 3~6시에 차액지급 대상자임을 안내하는 문자를 발송하고, 별도의 추가 신청절차 없이 지급 대상자가 이미 받았던 은행계좌에 차액을 입금할 예정"이라고 밝혔다.

여러 사업체를 보유한 소상공인으로서 사업체간 지원금 차액이 발생한 경우 지원대상 사업체를 변경신청 해야 하는 점을 고려해 다음달 1일 이후 확인지급을 통해 차액을 지원받게 된다.

한편 중기부는 설 연휴 전까지 최대한 많은 이들이 버팀목 자금을 받을 수 있도록 내일부터 다음달 5일까지 미신청자 26만명에게 전화로 신청을 안내할 계획이다.

