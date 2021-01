사법시험 존치를 위한 고시생 모임 이종배 대표가 26일 서울 서초구 서울중앙지검 앞에서 박범계 법무부 장관 후보자와 수행비서 고발 기자회견을 하고 있다. 이 대표는 "박 후보자는 무릎을 꿇고 읍소하는 피해자를 욕설과 함께 폭행했다"며 "수행비서는 옆에서 고시생 얼굴을 사진으로 찍으려고 했다. 이는 다중의 위력으로 폭행을 가한 것"이라고 주장했다./김현민 기자 kimhyun81@

