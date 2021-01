SC제일銀 "PB 전용 디지털 자산관리 서비스 체험해보세요"

[아시아경제 원다라 기자] SC제일은행이 프라이빗뱅커(PB) 고객들에게만 제공해왔던 디지털 자산관리 서비스를 체험해볼수 있는 이벤트를 진행한다.

SC제일은행은 ‘디지털 자산관리 체험 이벤트'를 실시한다고 26일 밝혔다. SC제일은행 거래 여부와 관계없이 누구나 SC제일은행 이벤트 페이지를 통해 응모할 수 있으며, 신청자 중 추첨을 통해 선정된 300명은 프라이빗 뱅커 서비스를 받게된다. 본인이 희망하는 날짜와 시간에 화상회의 플랫폼을 통해 SC제일은행의 투자전문가로부터 전문적인 자산관리 상담을 받는 방식이다. 신청자 모두에게는 커피 기프티콘이 제공된다.

장호준 SC제일은행 소매금융총괄본부장(부행장)은 "불확실한 정보에 의존한 무분별한 투자 대신 글로벌 전문가들의 분석과 데이터에 근거한 건전한 투자문화의 중요성을 알리기 위해 이벤트를 마련했다"며 "SC제일은행만의 차별화되고 검증된 글로벌 투자 솔루션과 개인 맞춤형 자산관리 서비스를 경험할 수 있는 좋은 기회"라고 말했다.

한편 SC제일은행은 3월 말까지 새로 PB 고객이 되고 3000만원 이상의 자산관리 상품에 가입하는 고객 200명(선착순)에게 순금 1돈을 주는 '2021 골드코인 이벤트'도 진행하고 있다. 다음달 1일부터는 SC제일은행 모바일뱅킹 애플리케이션(앱)을 통해 적립식펀드 또는 적립식보험 상품에 20만원 이상 새로 가입하는 고객 중 100명을 추첨해 생크림 케익을 증정하는 '모바일 적립식 이벤트'도 진행할 예정이다.

