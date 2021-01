안동시, 커피·생강류 가공 공장 '킹덤플랜트협동조합' 투자 MOU

동부동 833㎡에 53억원 투자

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 안동시는 26일 오후 시청에서 킹덤플랜트협동조합(대표 김한동)과 투자양해각서(MOU)를 체결한다고 밝혔다.

사회적기업 및 HACCP 인증 기업인 킹덤플랜트협동조합은 동부동 202번지 일원의 부지 833㎡(약 252평)에 53억원을 투자해 커피 및 생강류 가공 제조공장을 건립할 계획이다.

이번 투자를 통해 약 23명의 신규직원 채용으로 고용창출 및 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

안동시는 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 투자기업의 성공적인 운영을 위해 '안동시 기업 및 투자유치촉진 조례'에 따라 각종 행정·재정적 지원을 해 나갈 계획이다.

안동시 관계자는 "이번 MOU 체결이 코로나19로 인해 어려운 지역 경제 상황에 활력을 불어넣을 것으로 기대되며 투자가 성공적으로 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.

