'2021년 송파구 랜선 신년인사회' 개최

27일 오후 3시 유튜브 송파TV 통해 생중계...온라인으로 지역 현안 해결책 제시

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 27일 오후 3시에 2021년 온택트 신년인사회를 개최한다.

사회적 거리두기를 준수하고 구민의 안전을 최우선으로 고려한 이번 신년인사회는 송파구민과 신축년 새해의 희망찬 출발을 다짐하고 미래의 비전을 공유하는 자리다.

이번 행사는 ‘함께 여는 희망! 보다 나은 미래!’라는 주제로 ▲구민들의 새해소망 릴레이 메시지 ▲구민의 안녕과 발전을 염원하는 구청장 신년사 ▲구민과 구청장이 자유롭게 대화를 나누는 ‘토크콘서트’ ▲구립 교향악단과 구립 소년소녀합창단의 ‘문화공연’으로 짧지만 풍성하게 구성됐다.

새해소망 릴레이 메시지에는 지역 소상공인, 환경미화원, 전통시장 상인, 소방관 등이 참여해 과거보다 나은 2021년을 기원하는 마음을 나눈다.

또 박성수 구청장은 신년사를 통해 2020년 격변의 한해를 겪은 구민들에 대한 감사를 전하고 송파구가 더욱 살기 좋은 미래도시로 나아가기 위한 2021년 청사진을 밝힌다.

토크콘서트에는 송파쌤에 참여한 초등학생, 환경 전문가, 청년네트워크 위원 등 다양한 연령과 직업을 가진 송파구민 50명이 온라인으로 참여한다.

구정현안 질의와 아이디어 제안 등 참여자와 구청장이 즉문즉답을 나눈다. 유튜브 '송파TV채널'을 통해 생중계되며 누구나 시청할 수 있다.

문화공연에는 1995년 창단한 구립교향악단이 비발디 바이올린 협주곡 '사계'를 연주한다. 구립 소년소녀합창단도 함께해 구민들에게 활력을 선사할 레퍼토리로 신년인사회를 마무리 짓는다.

박성수 구청장은 “코로나19로 많은 분들을 직접 모시지 못해 아쉬움이 남는다”면서 “랜선을 통해서라도 모두의 안녕과 발전을 염원하고 구민의 삶의 질을 한층 개선하는 비전과 세부 정책을 공유하는 자리가 되기를 바란다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr