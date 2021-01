[우·동·소]광진구 중곡4동 새해맞이 ‘사랑의 떡국 키트 나눔’

[아시아경제 박종일 기자] 신축년 새해맞이 ‘사랑의 떡국 키트 나눔’ ...중곡4동

중곡4동주민센터와 중곡4동 이웃돕기 자생단체인 ‘선샘골’ 회원들이 21일 저소득 어르신을 위한 ‘사랑의 떡국 키트 나눔’ 행사를 진행했다.

이 날 선샘골 회원들은 어르신이 가정에서 따뜻하게 먹을 수 있도록 떡국 떡과 육수, 만두, 고명 등으로 구성된 떡국키트 80인분을 정성스럽게 준비했으며, 직접 어르신의 가정에 방문해 새해 안부 인사를 전하고 비대면으로 전달했다.

선제적 방역!…지역 내 엘리베이터 손소독제 점검 ...구의2동

구의2동주민센터가 29일까지 관리주체가 없는 지역 내 엘리베이터 총 223곳을 대상으로 비치된 손소독제를 점검한다.

엘리베이터는 주민들이 많이 이용하는 시설로, 접촉 가능성이 높아 감염병 확산의 우려가 있었다. 이에 지난해 3월 지역 내 엘리베이터 223곳에 손소독제를 선제적으로 비치하고 주기적으로 점검하고 있다.

이번 점검에서는 즉각적인 대응과 주민 불편을 최소화하기 위해 구 재난안전대책본부와 동 주민센터 연락처가 기재된 안내 스티커를 함께 부착했으며, 구의2동 우리동네주무관이 손소독제 관리 상태를 지속적으로 점검 및 보충할 계획이다.

신나는 겨울방학…실내 스마트 텃밭 수확 체험...중곡1동

중곡1동주민센터 자치회관이 겨울방학을 맞아 21일 지역 내 어린이들을 대상으로 ‘실내 스마트 텃밭 수확 체험’ 프로그램을 진행했다.

이 날 어린이들은 주민센터 청사 내 설치된 스마트 텃밭에서 피델, 찰스 등 샐러드용 채소를 수확하고 도시 농업에 대해 배워보는 시간을 가졌으며, 코로나19 예방을 위해 시간대 별로 나누어 진행됐다.

