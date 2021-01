[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 군위군은 부계면에 위치한 태양광 발전업체인 ㈜그린솔라트(대표 박홍동)가 25일 부계면사무소를 찾아 '희망2021 나눔 캠페인' 성금 200만원을 기탁했다고 밝혔다.

박홍동 대표는 "코로나19로 어려움을 겪고 있는 이웃에 조금이나마 도움이 됐으면 하는 마음과 지역사회의 아픔을 함께 하고자 하는 마음으로 나눔 캠페인에 동참하게 됐다"고 했다.

김연경 부계면장은 "코로나19로 어려운 회사 사정에도 연말연시 힘들어 하는 이웃을 위해 흔쾌히 성금을 기탁해 주셔서 감사하다"면서 "추위를 녹이는 따뜻한 기부의 손길이 계속 이어지기를 바란다"고 말했다.

