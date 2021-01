2월 전국 아파트 2.4만 가구 입주…수도권에 70% 집중

이달 1만9909가구보다 20% 가까이 많아

[아시아경제 임온유 기자] 2월 전국 아파트 입주 물량이 2만 가구 이상으로 올해 평균치를 웃돌 전망이다.

25일 직방에 따르면 내달 아파트 입주 물량은 2만3648가구 조사됐다. 이달 1만9909가구보다 19%, 올해 월별 평균 입주 물량 1만9030가구보다 24% 많은 수치다. 함영진 직방 빅데이터랩장은 "연초에 입주 물량이 집중되며 전세시장 안정에 도움이 될 수 있을지 기대된다"고 말했다.

권역별로는 수도권이 1만6656가구(13개 단지), 지방이 6992가구(12개 단지) 입주하며 수도권에 물량이 70% 넘게 집중될 예정이다.

수도권은 경기 1만619가구, 서울 4368가구, 인천 1669가구 등이다. 지방 입주 물량은 예년과 비슷한 수준이다.

단지별로는 서울 강서구 마곡동 '마곡엠밸리9단지'(1529가구), 경기 수원시 팔달구 고등동 '수원역푸르지오자이'(4086가구), 인천 계양구 서운동 '계양효성해링턴플레이스'(1669가구), 대구 동구 지묘동 '연경지구LH뉴웰시티'(1812가구), 경북 구미시 고아읍 문성리 '문성레이크자이'(975가구), '서산예천2지구중흥S클래스'(1273가구) 등이 입주한다.

