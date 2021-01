캘러웨이골프, X포지드 CB&UT "퍼포먼스 아이언"

"최상의 퍼포먼스와 아름다운 외관을 겸비했다."

캘러웨이골프 X포지드 CB&UT 아이언(사진)이다. "최첨단 기술력과 투어 선수들의 피드백이 합쳐져 탄생한 신작"이라는 제조사 측 자랑이다. CB는 4피스 연철 단조, 헤드 내부와 페이스 뒷면에 MIM'd 텅스턴 웨이트를 장착해 뛰어난 컨트롤을 구현한다. 내부 텅스텐은 무게중심을 클럽 중앙 뒤쪽에 위치시키고, 외부 텅스텐은 무게중심을 낮게 유지해 스위트 스폿을 확대한다.

정밀 가공한 1025 카본 스틸 바디가 부드러운 타구감을 제공한다. 17-4 스테인레스 스틸 소재의 페이스는 상급자가 선호하는 짜릿한 손맛을 이끈다. 투어 레벨의 스핀과 정확성을 제공하는 동시에 20V 그루브를 채용해 강력한 스핀 성능을 선사한다. UT는 중공 구조 유틸리티 아이언이다. A.I.가 정교하게 디자인한 플래시 페이스 컵이 핵심이다. 긴 블레이드 길이와 넓은 솔로 인해 관용성이 탁월하다.