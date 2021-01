경북도, 가정용 '친환경 보일러' 1만대 설치 지원 … 저소득층엔 60만원

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 올해 미세먼지 배출 저감 효과가 큰 가정용 친환경 보일러(도시가스) 1만여대를 설치 지원한다고 24일 밝혔다.

이 사업으로 일반 가정용 보일러를 친환경 보일러로 설치할 경우 20만원을, 저소득층은 지난해보다 10만원 오른 60만원을 지원받을 수 있다.

친환경 보일러는 질소산화물(NOx) 배출농도가 20ppm 이하 에너지 소비효율 92% 이상 기준 등을 충족, 한국환경산업기술원의 환경표지 인증을 받은 제품을 말한다. 이러한 보일러는 일반 보일러에 비해 초미세먼지 원인물질인 질소산화물 배출이 8분의 1 수준이며, 열효율이 높아 연간 약 13만 원의 연료비 절감효과가 있다.

보조금 지원신청은 시군별 사업시행 공고(1~2월 예정) 후 구매자가 직접 또는 보일러 설치 업체를 통해 관할 시군 환경부서에서 이뤄진다.

조광래 경북도 환경산림자원국장은 "친환경 보일러를 사용하면 난방비도 줄이면서, 미세먼지와 온실가스도 줄일 수 있다"며 "대기관리권역 지역 가정에서는 의무적으로 설치해야 하고 저소득층에는 지원금액도 확대되는 만큼 지원 사업에 많은 관심을 가져달라"고 당부했다.

한편, 지난해 4월부터 대기관리권역으로 지정된 포항시, 경주시, 구미시, 영천시, 경산시, 칠곡군 등 6개 시·군에서는 가정용 보일러를 교체하거나 신규 설치할 경우 친환경 용품을 반드시 사용해야만 한다.

