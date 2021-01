수면자세에 따른 질병과 효능 알아보기

[아시아경제 이진경 기자] 평소 어떤 자세로 잠을 청하나요? 건강하려면 적정 수면시간을 지키는 것도 중요하지만 수면자세도 중요합니다. 좋은 수면 자세는 질환으로 인한 통증 완화에 도움을 주지만 안 좋은 자세는 질병을 키울 수 있습니다. 그렇다면 증상별 도움을 주는 수면자세도 있을까요? 한번 알아봅시다.

